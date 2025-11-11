Traditionshaus verwandelt sich bald in Kebabstube

Das Glas-Prinz-Haus Gebäude gehört zu den ältesten der Bischofsstadt St. Andrä. Das Erdgeschoss stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde zuletzt als Verkaufsfläche, Lager und Werkstatt genutzt.

Obwohl das Haus sehr alt und einzigartig ist, liegt kein Denkmalschutz auf dem Gebäude.