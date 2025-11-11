Vorteilswelt
Drei Läden im Ort

Traditionshaus verwandelt sich bald in Kebabstube

Kärnten
11.11.2025 10:00
Im ehemaligen „Glas-Prinz-Haus“ in St. Andrä im Lavanttal wird bald Kebab verkauft.
Im ehemaligen „Glas-Prinz-Haus“ in St. Andrä im Lavanttal wird bald Kebab verkauft.(Bild: Elena Überbacher)

In einer kleinen Gemeinde in Kärnten eröffnet bald der dritte Kebab-Laden in einem Umkreis von 500 Metern. Damit ist auch die Frage geklärt, was aus der Verkaufsfläche des Glas-Prinz-Hauses – einem der ältesten Gebäude der Stadt St. Andrä passiert – jetzt beantwortet.

Seit mittlerweile vier Jahren steht das Glas-Prinz-Haus in der Schießstattstraße 23 in St. Andrä im Lavanttal leer. Früher befanden sich dort eine Glaserei und ein Fischereifachgeschäft. Im Oktober 2021 wurde die Ausstattung und das Sortiment online versteigert. Danach stand das Haus zum Verkauf.

Nun hat es einen neuen Besitzer gefunden. Ein St. Andräer Unternehmer hat das altehrwürdige Haus gekauft und vermietet jetzt einem Kebabhändler die angrenzende Verkaufsfläche.

Dritter Kebab in St. Andrä im Lavanttal
„Stadt Imbiss & Kebab“ nennt sich das neue Lokal, das bald seine Pforten öffnen wird. Das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, denn über dem Eingang hängen schon groß Namens- und Werbetafel. Laut Gemeinde wird die Fläche mit einem Kühl- und Lagerraum und einer Sanitäranlage bestehend aus zwei Toiletten erweitert. Angedacht sind des Weiteren acht Sitzplätze.

Über das Glas-Prinz-Haus

Das Glas-Prinz-Haus Gebäude gehört zu den ältesten der Bischofsstadt St. Andrä. Das Erdgeschoss stammt aus dem 16. Jahrhundert und wurde zuletzt als Verkaufsfläche, Lager und Werkstatt genutzt.

Obwohl das Haus sehr alt und einzigartig ist, liegt kein Denkmalschutz auf dem Gebäude.

Wann der Kebab-Imbiss offiziell eröffnet, ist derzeit noch unklar. Fakt ist, dass es in der Gemeinde St. Andrä bereits zwei bestehende Kebab-Läden gibt. Diese befinden sich in unmittelbarer Nähe vom neuem Imbiss. Amtsleiter Andreas Sneditz ist froh, dass in der Verkaufsfläche des Gebäudes nun nach langen wieder etwas passiert.

Mehr Kärnten
