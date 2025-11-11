Lamine Yamal wird aus Spanien-Kader gestrichen!

Der 18-jährige Angreifer laboriert schon länger an Leistenbeschwerden und versäumte in den vergangenen Wochen bereits fünf Spiele in der Liga sowie in der Champions League. Am Sonntag stand er beim 4:2 von Barcelona in Vigo auf dem Rasen. Wie der RFEF bekannt gab, wurde der medizinische Betreuerstab des Verbandes über Einzelheiten des Eingriffs erst am späten Montagabend informiert. Zum Wohle der Gesundheit des Spielers habe man entschieden, diesen aus dem Aufgebot zu entlassen.