So will Igls die Weltcup-Rennen doch noch retten

Die Homologierung des umgebauten Igler Olympia-Eiskanals ist in den ersten beiden Läufen gescheitert. Nach dem Abbruch der Testfahrten der österreichischen Rodler am Sonntag wurde in einer Nachtschicht intensiv mit Schnee aus der Tiwag-Arena und vom Stubaier Gletscher gearbeitet, um doch noch eine Freigabe der internationalen Verbände IBSF (Bob und Skeleton) und FIL (Rodeln) zu bekommen. Doch die Korrekturen zeigten nicht den erhofften Erfolg.