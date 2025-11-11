So will Igls die Weltcup-Rennen doch noch retten

Für 31 Millionen Euro wurde der Olympia-Eiskanal in Innsbruck-Igls in einer 20-monatigen Bauzeit modernisiert. Bei der jüngsten Homologierung fiel die Bahn wegen zu großer Sturz- und Verletzungsgefahr durch. Die zuständige Olympiaworld versucht nun, die kommenden Weltcup-Rennen zu retten – mithilfe von Zimmerern ...
Die Homologierung des umgebauten Igler Olympia-Eiskanals ist in den ersten beiden Läufen gescheitert. Nach dem Abbruch der Testfahrten der österreichischen Rodler am Sonntag wurde in einer Nachtschicht intensiv mit Schnee aus der Tiwag-Arena und vom Stubaier Gletscher gearbeitet, um doch noch eine Freigabe der internationalen Verbände IBSF (Bob und Skeleton) und FIL (Rodeln) zu bekommen. Doch die Korrekturen zeigten nicht den erhofften Erfolg.
