Warum Europa doch mit Putin reden sollte

Telefonierte nach Einmarsch noch mit Putin

Finnland ist das EU- und NATO-Land mit der längsten Grenze zu Russland. Die beiden Staaten verbindet eine wechselhafte Geschichte. Niinistö hatte trotz zunehmender Spannungen mit Moskau lange Zeit versucht, den Gesprächsfaden mit Putin nicht abreißen zu lassen – auch noch in den Wochen nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hatte er mit dem russischen Machthaber telefoniert.