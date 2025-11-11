Schock-Enthüllung: Paris Jackson hat Loch in Nase

Ein Video von Paris Jackson sorgt derzeit für jede Menge Aufregung bei den Fans. Der Grund: In dem Clip, der mehrfach auf TikTok weiterverbreitet wurde, zeigt die Tochter des „King of Pop“ über die Folgen ihrer Drogen-Vergangenheit – ein Loch in ihrer Nase!
„Ich glaube, ich habe das noch nie wirklich angesprochen“, erklärte Paris Jackson in einem kurzen Video, das wohl aus ihrer Instagram-Story stammt und nun auf TikTok munter geteilt wird. Und dann enthüllt die Sängerin etwas Schockierendes: Sie hat eine Nasenscheidenwandperforation, also ein Loch im Knorpel ihrer Nase.
Jackson zeigt Folgen ihrer Drogen-Vergangenheit
Zum Beweis hält sich Jackson die Taschenlampe ihres Handys nah an die Nase. Und tatsächlich: Das Licht leuchtet ungehindert durch, die Öffnung ist gut zu erkennen.
Hier können Sie sich den Clip mit Paris Jacksons erschütternder Enthüllung anschauen:
Genauso offen wie Jackson mit ihrem Makel umgeht, so offen spricht sie auch über die Hintergründe, die dazu führten. „Das, was ihr denkt, woher es kommt ...“, fuhr sie in den Clip fort – um zu appellieren: „Lasst die Finger von Drogen, Kinder!“
„Könnte Spaghetti durchstecken“
Wie sie weiter verriet, sei sie gerade mal 20 Jahre jung gewesen, als die Drogen das Loch in ihre Nase gebrannt hätten. Eine Erinnerung für die heute 27-Jährige, dass sie nie wieder rückfällig werden möchte.
Mit dem Loch in der Nase habe sie mittlerweile zu leben gelernt, auch wenn sie manches Mal lustige Geräusche von sich gebe, erklärte sie. Sogar zu kleinen Scherzen ist Jackson aufgelegt: „Die Lücke ist so groß, dass ich eine Spaghetti-Nudel von einer Seite zur anderen durchstecken könnte.“
Darum will Paris keine OP
Eine Operation komme für sie jedenfalls nicht infrage, erklärte Paris Jackson schließlich noch. „Ich müsste dafür Schmerzmittel nehmen. Ich will mir den Ärger ersparen.“ Immerhin sei sie seit mehr als fünf Jahren clean und nüchtern.
