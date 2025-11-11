Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Deutschland als Ziel

Handball-Österreich jagt einen Ferlacher Youngster

Kärnten
11.11.2025 13:58
Markus Kelih spielt bei Ferlach Aufbau Mitte.
Markus Kelih spielt bei Ferlach Aufbau Mitte.(Bild: GEPA)

Die Ferlacher Handballer sind trotz zwei Partien ohne Sieg in Folge immer noch auf Rang zwei in der Tabelle. Am Dienstag muss man zu Margareten nach Wien. Der jüngste Erfolg der Ferlacher baut auch auf die gute Nachwuchsarbeit – mit Markus Kelih (17) plant man für die Zukunft.

0 Kommentare

Gerade erst wechselte Ferlachs Top-Talent Nico Sager im Sommer zu Handball-Krösus Hard. Die nächste heiße Aktie aus dem Rosental heißt Markus Kelih. Der 17-Jährige klopft in der Kampfmannschaft schon gehörig an, ist der etatmäßige Ersatz für Regisseur Patrik Leban (37) – und wird von Coach Robert Begus auch mit Spielzeit belohnt. „Wir bauen ihn als Nachfolger von Leban auf“, sagt Klubchef Walter Perkounig. 

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Stefan Plieschnig
Stefan Plieschnig
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
180.806 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
122.528 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
107.478 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
730 mal kommentiert
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Unternehmensdialog
Inklusion: „Vom Hinfallen und Wiederaufstehen“
Faschingswecken
Lei Gleich! Die Narren übernehmen das Landeszepter
Krone Plus Logo
Deutschland als Ziel
Handball-Österreich jagt einen Ferlacher Youngster
Antrag gestellt
Windkraft-Befragung: FPÖ will auch zur Verhandlung
Emmy meets Oscar
St. Veiter Brüderpaar komponiert für Hollywood
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf