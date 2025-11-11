Handball-Österreich jagt einen Ferlacher Youngster

Die Ferlacher Handballer sind trotz zwei Partien ohne Sieg in Folge immer noch auf Rang zwei in der Tabelle. Am Dienstag muss man zu Margareten nach Wien. Der jüngste Erfolg der Ferlacher baut auch auf die gute Nachwuchsarbeit – mit Markus Kelih (17) plant man für die Zukunft.
Gerade erst wechselte Ferlachs Top-Talent Nico Sager im Sommer zu Handball-Krösus Hard. Die nächste heiße Aktie aus dem Rosental heißt Markus Kelih. Der 17-Jährige klopft in der Kampfmannschaft schon gehörig an, ist der etatmäßige Ersatz für Regisseur Patrik Leban (37) – und wird von Coach Robert Begus auch mit Spielzeit belohnt. „Wir bauen ihn als Nachfolger von Leban auf“, sagt Klubchef Walter Perkounig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.