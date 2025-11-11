Jahrelanger Ausfall der Limberg-Kraftwerke droht

Die Verbund AG hatte in der Vorwoche in einer Aussendung erklärt, dass Limberg I und Limberg III in vier bis sechs Monaten wieder in Betrieb gehen können. Wie prekär die Lage tatsächlich ist, geht aus einem internen Papier der Verbund AG hervor, das dem ORF vorliegt. Demnach sei im Kraftwerk Oberstufe, bekannt als Limberg I, aus heutiger Sicht die komplette Erneuerung des Transformators erforderlich. Die Lieferzeit dafür betrage ein bis zwei Jahre. Gleichzeitig würden die beiden Generatoren im dreimal so großen Kraftwerk Limberg III mindestens bis April beziehungsweise Juli ausfallen.