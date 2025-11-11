Windkraft-Befragung: FPÖ will auch zur Verhandlung

380-kV, Stromkosten und KI

Auch in der Pressekonferenz zur kommenden Landtagssitzung am Donnerstag dominierte das Energiethema. „Wenn das Land sich schon früher bei der 380-kV-Leitung eingebracht hätte, gäbe es jetzt nicht so viel Widerstand in den Gemeinden“, erklärt Angerer. „Der Schutz der Menschen und der Natur muss vor allen anderen Interessen stehen.“ Der FP-Chef hinterfragt überhaupt den Sinn der Leitung für Kärnten, schließt dezidiert Erdleitungen aus.