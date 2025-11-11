Kurzzeitmieten-Preise in Mailand verdoppeln sich

Deutliche Preisanstiege auch in Cortina und Bormio

Für den Zeitraum vom 1. bis 21. Februar 2026 wird zudem ein Anstieg der internationalen Besucherankünfte im Norden Italiens um 160 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet. In den Gebieten rund um die Austragungsorte der Wettbewerbe steigen die Preise besonders stark. In Santa Giulia – Standort der Eishockey-Arena – liegt der Zuwachs bei 147 Prozent; eine Wohnung kostet dort im Durchschnitt 2.100 Euro pro Woche. In San Siro, wo die Eröffnungsfeier stattfinden wird, wurde ein Anstieg von 144 Prozent auf 2.200 Euro pro Woche gemeldet. In Rho, dem Austragungsort für Eisschnelllauf und einige Eishockeyspiele, beträgt der Anstieg 130 Prozent auf durchschnittlich 1.500 Euro pro Woche.