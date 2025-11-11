Für Bier und Bares: Mann zückt in Supermarkt Waffe

Ein skrupelloser Unbekannter hat am 15. Oktober in einem Wiener Supermarkt eine Angestellte bedroht und Bargeld erbeutet. Jetzt hat die Polizei ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht. Wer kennt diesen Mann?
Der Mann, etwa 30 bis 35 Jahre alt und rund 1,90 Meter groß, betrat am 15. Oktober gegen 17.42 Uhr eine Filiale in der Kopalgasse in Simmering und legte zunächst ganz harmlos eine Bierdose an der Kassa zurück ...
Zog plötzlich Waffe aus Jackentasche
Doch nur wenige Minuten später kam er wieder. Mit ruhigen Schritten griff er sich eine Papiertasche und stellte sie aufs Kassenband. Die Mitarbeiterin kassierte wie gewohnt – sowohl die Tasche als auch die zuvor vorgemerkte Bierdose.
Dann der Schockmoment: Der Täter zog plötzlich eine Waffe aus seiner rechten Jackentasche, hielt sie unter der Papiertüte versteckt und bedrohte damit die Kassiererin. Er verlangte Bargeld. Die eingeschüchterte Mitarbeiterin legte ihm daraufhin die Geldscheine in die Tasche.
Mit der gefüllten Papiertasche und der Bierdose unter dem Arm verließ der Räuber um 17.51 Uhr blitzschnell das Geschäft. Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei. Die Wiener Polizei fahndet jetzt mit einem Foto nach dem Täter. Bekleidet war er mit einer grünen Jacke.
Wer Hinweise hat, soll sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter 01/31310-57210 melden. Hinweise können auch vertraulich gegeben werden.
