374 Dudelsackspieler knacken mit AC/DC Weltrekord

Das „Australian Book of Records“ bestätigte Donnerstagfrüh, dass die Teilnehmer am Mittwoch einen neuen Weltrekord aufgestellt haben. „Herzlichen Glückwunsch an alle Dudelsackspieler, die den Tausenden von Zuschauern eines der großartigsten Schauspiele und Klangerlebnisse geboten haben, die ein Weltrekord in Australien je hervorgebracht hat – es war wahrhaft spektakulär“, hieß es auf der Webseite. Im Guinness-Buch der Rekorde war der neue Rekord zunächst noch nicht verzeichnet.