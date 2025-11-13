Vorteilswelt
Auftritt in Melbourne

374 Dudelsackspieler knacken mit AC/DC Weltrekord

Viral
13.11.2025 09:34

Ein Meer aus Karos und glänzenden Pfeifeninstrumenten: Im australischen Melbourne haben 374 Dudelsackspieler gemeinsam einen neuen Weltrekord aufgestellt. Tausende Zuschauer waren dabei, als die obligatorischen Schottenröcke im Wind wehten und die ikonischen Töne von AC/DC‘s Rockhymne „It‘s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n‘ Roll)“ die Innenstadt erfüllten. 

0 Kommentare

Das „Australian Book of Records“ bestätigte Donnerstagfrüh, dass die Teilnehmer am Mittwoch einen neuen Weltrekord aufgestellt haben. „Herzlichen Glückwunsch an alle Dudelsackspieler, die den Tausenden von Zuschauern eines der großartigsten Schauspiele und Klangerlebnisse geboten haben, die ein Weltrekord in Australien je hervorgebracht hat – es war wahrhaft spektakulär“, hieß es auf der Webseite. Im Guinness-Buch der Rekorde war der neue Rekord zunächst noch nicht verzeichnet.

Originalvideo in Melbourne gedreht
Der bisherige Rekord lag bei 333 Spielern und war 2012 in Sofia, Bulgarien, aufgestellt worden. Der neue Weltrekord wurde fast 50 Jahre nach den Dreharbeiten zum legendären Musikvideo der australischen Hardrock-Band AC/DC zu demselben Song aus dem Jahr 1976 aufgestellt. Das Video wurde damals ebenfalls in Melbournes Innenstadt gedreht und zeigte Sänger Bon Scott gemeinsam mit Dudelsackspielern der Rats of Tobruk Pipe Band.

(Bild: AP/Joel Carrett)
Ac/DC-Fans in Melbourne
Ac/DC-Fans in Melbourne(Bild: AP/Rod McGuirk)

Ältester Teilnehmer war 98
Von jungen Spielern bis zu Veteranen, deren Instrumente jahrzehntelang gepflegt wurden, war bei dem Rekordversuch alles vertreten. Unter ihnen war der 98-jährige Bruce Hocking, der damit nicht nur ältester Teilnehmer des Ensembles war, sondern auch eine lebende Legende unter den Dudelsackspielern ist. Hocking spielt laut „Australian Book of Records“ seit seinem 14. Lebensjahr Dudelsack und kann auf 84 Jahre Spielpraxis zurückblicken.

Porträt von krone.at
krone.at
