Ausgraben der Erdäpfel teurer als Verkaufspreis

Eine Spitzenernte bei den Kartoffeln und Glücksritter am Feld machen den Ackerbauern das Leben schwer. Die Lager sind voll, „kleine“ Landwirte, die auf Direktverkauf setzen, sind im Vorteil. Und manche Bauern sind von der Preisrallye so frustriert, dass sie sogar überlegen, ob sich das Ausgraben der edlen Knolle überhaupt noch auszahlt.