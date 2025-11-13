Ausgraben der Erdäpfel teurer als Verkaufspreis

Eine Spitzenernte bei den Kartoffeln und Glücksritter am Feld machen den Ackerbauern das Leben schwer. Die Lager sind voll, „kleine“ Landwirte, die auf Direktverkauf setzen, sind im Vorteil. Und manche Bauern sind von der Preisrallye so frustriert, dass sie sogar überlegen, ob sich das Ausgraben der edlen Knolle überhaupt noch auszahlt.
„Erdäpfel, wohin das Auge reicht! Die Lager sind voll, manche Bauern stocken Fläche auf. Doch das reicht nicht“ – Manfred Schauer, „Erdäpfelpapst“ aus Eferding, weiß, dass heuer zig Tonnen Speisekartoffeln statt auf dem Teller in der Biogasanlage oder im Tiermagen landen. „So ein Jahr hatten wir noch nie“, stimmt ihm Stefan Hamedinger von der Landwirtschaftskammer bei.
