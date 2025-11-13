Kalajdzic-Stammklub verpflichtet neuen Cheftrainer

Nach einem völlig missglückten Saisonstart setzt Wolverhampton auf einen neuen Cheftrainer. Einen Waliser, der den Stammverein von ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic wieder auf Kurs bringen soll.
Wie die „Wolves“ am Mittwoch bestätigten, übernimmt Rob Edwards das Traineramt beim Tabellenletzten der Premier League. Der 42-Jährige kommt vom Championship-Klub Middlesbrough und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2029. Für die Verpflichtung soll Wolverhampton eine beachtliche Ablöse überwiesen haben.
Reaktion auf Horror-Start
Erst Anfang November hatte sich der Klub nach einer 0:3-Niederlage von Vitor Pereira getrennt. Nach elf Spieltagen stehen die „Wolves“ bei neun Niederlagen und zwei Remis – die rote Laterne inklusive. Edwards soll nun dringend Stabilität bringen.
Kalajdzic weiter in Linz
Sasa Kalajdzic bleibt von dem Trainerwechsel noch unberührt: Der 28-Jährige ist weiterhin bis Saisonende an den LASK verliehen.
Ob Edwards kommende Saison auf den ÖFB-Stürmer setzen wird, bleibt offen. Nun geht es für den neuen Trainer aber erst einmal nur darum, den drohenden Absturz zu stoppen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.