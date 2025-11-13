Vorteilswelt
Kommt der Turnaround?

Kalajdzic-Stammklub verpflichtet neuen Cheftrainer

Fußball International
13.11.2025 09:50
Sasa Kalajdzic
Sasa Kalajdzic(Bild: GEPA)

Nach einem völlig missglückten Saisonstart setzt Wolverhampton auf einen neuen Cheftrainer. Einen Waliser, der den Stammverein von ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic wieder auf Kurs bringen soll.

Wie die „Wolves“ am Mittwoch bestätigten, übernimmt Rob Edwards das Traineramt beim Tabellenletzten der Premier League. Der 42-Jährige kommt vom Championship-Klub Middlesbrough und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2029. Für die Verpflichtung soll Wolverhampton eine beachtliche Ablöse überwiesen haben.

Reaktion auf Horror-Start
Erst Anfang November hatte sich der Klub nach einer 0:3-Niederlage von Vitor Pereira getrennt. Nach elf Spieltagen stehen die „Wolves“ bei neun Niederlagen und zwei Remis – die rote Laterne inklusive. Edwards soll nun dringend Stabilität bringen.

Kalajdzic weiter in Linz
Sasa Kalajdzic bleibt von dem Trainerwechsel noch unberührt: Der 28-Jährige ist weiterhin bis Saisonende an den LASK verliehen.

Ob Edwards kommende Saison auf den ÖFB-Stürmer setzen wird, bleibt offen. Nun geht es für den neuen Trainer aber erst einmal nur darum, den drohenden Absturz zu stoppen.

Folgen Sie uns auf