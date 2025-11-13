Das lange Warten auf den ersehnten OP-Termin

Personalmangel, Bevölkerungszuwachs und Altersanstieg. Faktoren, die das Gesundheitssystem an die Belastungsgrenzen bringen. So muss etwa ein Patient mit diagnostizierter Nasenscheidewand-Verkrümmung seit Mitte Februar im Universitätsklinikum St. Pölten bis Ende Juni nächsten Jahres auf einen OP-Termin in der HNO warten.