Gustav Klimts schwarzer Prinz in Wien festgesetzt

Als es dann in Wien auftauchte, verhinderten rechtliche Unklarheiten die Präsentation. Nach intensiven Verhandlungen konnte schließlich ein Restitutionsvergleich mit den Erben nach Ernestine Klein abgeschlossen werden. Auch das Bundesdenkmalamt hat die Ausfuhr genehmigt.

Doch nun die Kehrtwende: Denn nach einem „ZiB 2“-Bericht wurde das Gemälde Ende der 30er-Jahre aus der Hietzinger Villa nach Ungarn verbracht, damit es nicht den Nazis in die Hände fällt. In Ungarn wurde es weiterverkauft und schließlich in Wien Wienerroither & Kohlbacher angeboten.