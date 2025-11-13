Ansage von ÖSV-Adler: „Kann gut sein, dass …“

Druck, die vergangene Traumsaison bestätigen zu müssen, verspürt Tschofenig keinen. „Nicht wirklich. Die Saison war sehr genial, aber ich weiß auch, dass das jetzt nicht die Norm wird, beziehungsweise die Norm ist. Was ich erreicht habe, das kann mir keiner mehr nehmen. Und so werde ich auch reingehen“, sagte der 23-Jährige und ergänzte: „Ich kann nichts mitnehmen aus der letzten Saison. Wir werden in Lillehammer sehen, was rauskommt. Im besten Fall bin ich gleich wieder gejagt. Aber es kann halt auch sehr gut sein, dass ich auch wieder jemanden jagen muss.“