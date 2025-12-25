Millionen investiert: Uni Klagenfurt plant Umbau

Seit vielen Jahren wird über den Ausbau gesprochen, jetzt ist dank der Hilfe des Bundes ein Traumprojekt geplant: Der Neubau „22nd Century Center“ (22CC) soll ein Highlight im Süden Österreichs werden. „Ich habe eine große Freude, dass die Finanzierung gesichert ist“, sagt Rektorin Ada Pellert. „Das Zentrum und das Entrée der Universität werden sich nach Osten verlagern. Dort wo jetzt die Parkplätze sind, entsteht der Neubau mit 7500 Quadratmetern. Das Entrée ist zur Stadt hin geöffnet, auch so erfüllen wir die These: Die Universität muss in die Stadt.“