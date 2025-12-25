Ernst Baumeister: „1978 war die schönste Zeit!“

Ricarda Haaser gibt am Semmering ihr Comeback
Die „Krone“ besuchte Nationalteam-Legende Ernst Baumeister in seiner Heimat in Mödling. Beim gemütlichen Kaffee erzählte der 68-Jährige von Erfolgen gegen Maradona, Bombenexperten im Bus und einem verrückten Nichtangriffspakt bei der Weltmeisterschaft.
Keine Transfergespräche, keine Kaderplanung, keine Vorbereitungen. Das Einzige, was Ernst Baumeister heuer statt seines Handys in der besinnlichen Zeit klingeln hört, ist das Glöckchen des Christkindes. Nach Jahren als Sportchef bei Ostligist Marchfeld nimmt sich die Fußballlegende eine Auszeit. Die Weihnachtsfeiertage gehören ausschließlich Frau Sabine, den Söhnen Pascal und Patrick, Schwiegertochter Theresa und den Enkerln Moritz und Leonie.
