Was Salzburgs Unternehmern für 2026 Hoffnung macht

Etwas Erholung verheißen die jüngsten Schätzungen der Wirtschaftsforscher. Auch die Prognosen für 2026 schauen besser aus. Von einem echten Aufschwung ist zwar noch keine Rede. Es keimt aber Hoffnung. Im Angesicht von Reformstau, internationalen Verwerfungen und Fachkräftemangel sind die Herausforderungen aber auch fürs kommende Jahr groß.