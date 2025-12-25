Tier-Spezialisten öffnen Ordination in St. Johann
Pongau statt Tiger
Er ist Professor in Wien, sie ist Fachärztin für Kleintierchirurgie: Nun haben sie eine Praxis in St. Johann eröffnet. Warum das Ehepaar lieber im Pongau statt im Tigergehege ist, haben Katharina und Michael Leschnik der „Krone“ beim Lokalaugenschein erklärt.
Und dann war ich plötzlich allein im Tiger-Gehege.“ Ein mulmiger Moment für Tierarzt Michael Leschnik. Ein Zoo in der Slowakei hatte ihn gerufen, weil die halbwüchsigen Tiger dort wegen einer Infektionskrankheit starben. Nun war wieder ein Tier krank geworden. Prompt kam der Tiger aus einem Verschlag: „Der war entzückend und hat sich gleich an meine Hüfte geschmiegt und streicheln lassen.“
