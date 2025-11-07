Karl Habsburg: „Der emotionale Bezug ist groß“

Vom Goldenen Vlies seines Großvaters, Kaiser Karl I., bis zum sagenumwobenen „Florentiner“-Diamanten – kurz vor seiner Abreise nach London gelang es der „Krone“, Familienchef Karl Habsburg zum Wiederauftauchen des lang verschollen geglaubten kaiserlichen Familienschmucks zu befragen.
„Krone“: Wie und wann haben Sie vom verschollen geglaubten Familienschmuck erfahren?
Karl Habsburg: Tatsächlich erst im vergangenen Jahr. Es war so, dass es zwei Kinder von Kaiserin Zita gewusst, sich darum gekümmert und diese Information später an ihre Söhne weitergegeben haben. Und nachdem wir ja sozusagen eine Art hundertjährige Sperre auf das Ganze hatten, hat es eigentlich auch für mich überhaupt keinen Grund gegeben, das früher zu wissen. Man stellt sich das jetzt total konspirativ vor, aber sowas läuft bei uns in der Familie sehr locker ab. Meine Cousins, die es wiederum von ihren Vätern wussten, haben einfach um eine kurze Besprechung mit mir gebeten und mir dann davon erzählt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.