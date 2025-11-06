ÖVP will Förderung für queeren Verein streichen

FPÖ und ÖVP sind empört über Förderung

Neben der FPÖ ist nun auch die Wiener ÖVP empört. Sie fordert „die vollständige Evaluierung der städtischen Förderpraxis und mehr wissenschaftliche Verantwortung im Bereich von Sexualpädagogik und Identitätsberatung“. „Es darf nicht sein, dass die Stadt Wien mit Steuergeld Vereine unterstützt, deren Arbeit weder transparent noch wissenschaftlich fundiert ist“, sagt die Landtags-Abgeordnete Caroline Hungerländer (ÖVP). Und weiter: „Der Fall Waltraud ist ja nur die Spitze. Es ist äußerst fraglich, ob in Zeiten des Sparzwangs diese Förderung wirklich gerechtfertigt ist.“ Die ÖVP möchte den finalen Beschluss für die Förderung im Gemeinderat verhindern – die Stadtregierung solle den Akt zurückziehen.