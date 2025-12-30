New York: Trumps Albtraum wird in U-Bahn vereidigt

Mamdani steht für einen neuen politischen Stil – und den zeigt er auch bei seiner Amtseinführung: Seinen Eid legt Mamdani direkt nach Mitternacht in der stillgelegten historischen U-Bahn-Station unter dem Rathaus vor der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James ab, ebenfalls eine Widersacherin Trumps. Diese Zeremonie ist nur für geladene Gäste, wird aber übertragen. Doch soll die Vereidigung in der U-Bahn Mamdanis Verbundenheit „mit den arbeitenden Menschen zeigen, die die Stadt Tag für Tag am Laufen halten“, wie es aus seinem Büro hieß. Die große und öffentliche Amtseinführung findet am 1. Jänner mittags vor dem Rathaus statt, geleitet vom linken Senator Bernie Sanders. Zehntausende Menschen werden erwartet, auch beim Straßenfest zu Ehren des neuen Bürgermeisters.