„Wir haben beide geheult vor lauter Freude!“

„Für eine Mama ist das erste Schreien das Wichtigste, aber Clemens hat nicht geschrien. Das war eine schwierige Situation für mich“, erinnert sich Claudia an die Geburt ihres Sohnes vor elf Jahren. Clemens musste im Oktober 2014 nach einer durchwachsenen Schwangerschaft sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin per Notkaiserschnitt geholt werden. Da es dabei mit der Sauerstoffversorgung zu Problemen kam, musste er sofort auf der Intensivstation behandelt werden. Durch die Unterversorgung entstanden Zysten im Kopf, wodurch das Gehirn stark geschädigt wurde.