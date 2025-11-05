Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Delfintherapie hilft

„Wir haben beide geheult vor lauter Freude!“

Oberösterreich
05.11.2025 07:00
Clemens mit seiner Mama Claudia und Papa Stephan.
Clemens mit seiner Mama Claudia und Papa Stephan.(Bild: Wenzel Markus)

Clemens (11) ist seit seiner Geburt schwer beeinträchtigt. Seine Eltern Claudia und Stephan kümmern sich liebevoll um den aufgeweckten Bursch und träumen von einer für ihn so wichtigen, aber auch kostspieligen weiteren Delfintherapie. Die „Krone“-Familie hilft!

0 Kommentare

„Für eine Mama ist das erste Schreien das Wichtigste, aber Clemens hat nicht geschrien. Das war eine schwierige Situation für mich“, erinnert sich Claudia an die Geburt ihres Sohnes vor elf Jahren. Clemens musste im Oktober 2014 nach einer durchwachsenen Schwangerschaft sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin per Notkaiserschnitt geholt werden. Da es dabei mit der Sauerstoffversorgung zu Problemen kam, musste er sofort auf der Intensivstation behandelt werden. Durch die Unterversorgung entstanden Zysten im Kopf, wodurch das Gehirn stark geschädigt wurde.

Clemens kam als vermeintlich gesundes Kind auf die Welt, durch Sauerstoffmangel wurde aber sein ...
Clemens kam als vermeintlich gesundes Kind auf die Welt, durch Sauerstoffmangel wurde aber sein Gehirn beschädigt.(Bild: Wenzel Markus)

Die genaue Diagnose lautet Periventrikuläre Leukomalazie. Dazu kommen frühkindlicher Autismus, Epilepsie und eine Sehbehinderung. Mittlerweile ist Clemens elf, sein Entwicklungsstand ist aber der eines 22. Monate alten Kindes.

„Unsere Liebe zu Clemens ist unendlich“
„Am Anfang ist es mir schwergefallen, das alles zu akzeptieren, zumal man ja mit einem gesunden Kind rechnet. Aber als wir vom Krankenhaus nach Hause kamen, hab’ ich nie wieder nach dem Warum gefragt. Unsere Liebe zu Clemens ist unendlich, er zeigt uns, was Leben bedeutet“, so Claudia und Papa Stephan.

Clemens ist trotz seiner Beeinträchtigungen ein aufgeweckter Bursch.
Clemens ist trotz seiner Beeinträchtigungen ein aufgeweckter Bursch.(Bild: Wenzel Markus)

Natürlich gibt es aber für die liebevolle Familie aus dem Raum Steyr auch sehr herausfordernde und schwierige Momente, etwa ein gut 30 Minuten andauernder Krampfanfall vor vier Jahren oder ständige Selbstverletzungen. „Er hat sich den Kopf fast blutig geschlagen, er hat einfach überall aufgeschlagen, so schnell konnte man nicht einmal reagieren“, schildert Claudia die Autoaggression ihres Sohnes. Nachsatz: „Ich konnte das einfach nicht mehr mitansehen. Es war einfach furchtbar!“

HELFEN AUCH SIE!

Liebe Leser! Wenn Sie in diesem Fall helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Therapie“ an unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo Oberösterreich: IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002; BIC: OBLAAT2L Spender werden in den kommenden Wochen wahlweise in der Printausgabe der „OÖ-Krone“ veröffentlicht. Sollten Sie aber anonym bleiben wollen, führen Sie das bei der Einzahlung bitte explizit an. Ihre Spenden sind auch steuerlich absetzbar!

 „Er hat über das ganze Gesicht gestrahlt“
Mit einer speziellen Delfintherapie in der Türkei kam aber eine deutliche Besserung: Statt mehrmals täglich brauchte Clemens den aus Sicherheitsgründen angeschafften Spezialhelm nur noch fünfmal im Jahr. „Die Delfine wissen genau, was du brauchst, und das kriegst du. Die haben so ein ganz spezielles Gespür“, sagt Claudia, die den Moment, als Clemens erstmals mit den Meeressäugern in Berührung kam, nie vergessen wird.

Die Delfintherapie in der Türkei zeigte bei Clemens Wirkung.
Die Delfintherapie in der Türkei zeigte bei Clemens Wirkung.(Bild: Wenzel Markus)

„Er hat über das ganze Gesicht gestrahlt, wir haben geheult vor lauter Freude!“ Umso mehr will man Clemens auch in den nächsten Jahren die kostspielige Behandlung ermöglichen, die von der Krankenkasse nicht übernommen wird. 

Porträt von Daniel Lemberger
Daniel Lemberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.959 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
132.013 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
120.399 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Mehr Oberösterreich
Delfintherapie hilft
„Wir haben beide geheult vor lauter Freude!“
Krone Plus Logo
Odysee nach Unfall:
Fünf Stunden Warten mit offenliegendem Knochen
Acht Einbrüche
Diebisches Pärchen wurde durch Unfall gestoppt
Studie der AK
Gutverdiener haben auch höhere Arztkosten
Umbau fertig
Was sich in der Passage seit Juni verändert hat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf