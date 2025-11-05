Stadt verliert am Seeufer Park und Kneipp-Oase

WIA-Gemeinderat Philipp Wiatschka sieht das ein wenig anders: „Die Stadt hat es verabsäumt, einen langfristigen Pachtvertrag mit der Besitzerin anzustreben.“ Er habe sich schon vor zwei Jahren für den Erhalt des Parks eingesetzt. Sein Vorschlag für eine „Begegnungszone für Mensch und Hund“ sei bei der Grundstückseigentümerin gut angekommen, politisch gab es aber keine Mehrheit. „Geplant war eine moderne Hundefreilaufzone im östlichen stark bewaldeten Teil, während der Kneipppark im Westen modernisiert worden wäre“, so Wiatschka, der damals Natur- und Umweltstadtrat war.