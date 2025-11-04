Was sich in der Passage seit Juni verändert hat

Einst Symbol des Aufbruchs

1963 als „Passage-Kaufhaus“ eröffnet, war das Gebäude damals ein Symbol des Aufbruchs. Es galt als das modernste Warenhaus Oberösterreichs, verfügte über eine eigene Garage und sorgte mit der ersten Rolltreppe der Stadt für Aufsehen. Mehr als 60 Jahre später ist das Haus erneut Schauplatz einer Transformation – diesmal mit dem Ziel, die Landstraße als Einkaufs- und Begegnungsort zu stärken. Centerleiterin Julia Kretz: „Wir haben mehrere Millionen Euro investiert, um dieses Stück Linzer Stadtgeschichte behutsam zu modernisieren.“