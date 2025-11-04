Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

AR-Walk in Linz

Smartphone, Tablet: Auf den Spuren starker Frauen

Oberösterreich
04.11.2025 16:00
„Man muss am Hauptplatz oder beim Lentos starten“, gibt Oona Valarie Serbest als Tipp. ...
„Man muss am Hauptplatz oder beim Lentos starten“, gibt Oona Valarie Serbest als Tipp. Smartphone oder Tablet – beides geht.(Bild: Rebekka Hochreiter)

Das Smartphone wird zum Zeitfenster, der Stadtspaziergang zur Spurensuche: Für Linz gibt es nun erstmals eine virtuelle Führung, in der starke Frauen im Mittelpunkt stehen. „Man bekommt aber nicht nur Infos, sondern kann auch richtig mitspielen“, sagt Oona Valarie Serbest, die das Augmented Reality (AR) Game mitentwickelte.

0 Kommentare

„Bist du bereit, gemeinsam mit mir diese Reise anzutreten?“, fragt eine Frau mit roten Lippen, Kurzhaarfrisur, und einer Kleidung, die eindeutig dem 19. Jahrhundert zuzuordnen ist. Sie stellt sich als „Influencerin ihrer Zeit“ vor und lädt nun ein, mit ihr den Spuren starker Frauen in Linz zu folgen.

Dazu gehört Marie Beutlmayr, die 1915 tausend Frauen zu einer Demonstration am Franz-Joseph-Platz, dem heutigen Linzer Hauptplatz, aufgerufen hat. Das fand drei Jahre vor Inkrafttreten des Frauenwahlrechts statt und löste eine politische Revolution aus. Heute ist die kämpferische Dame weitgehend vergessen.

Gaming im Stadtraum
Und beim Vergessen setzt der AR-Walk an, in dem virtuelle Bilder und echte Stadt verschwimmen. Das Erlebnis ist von Oona Valarie Serbest, Chefin der Vernetzungsstelle FIFTITU%, mitentwickelt worden. Sie hat gemeinsam mit Ufuk Serbest mehr als einen herkömmlichen AR-Walk programmiert. „Man bekommt nicht nur Infos, sondern kann richtig mitspielen. Das ist sehr einzigartig“, sagt sie im „Krone“-Talk.

(Bild: Fiftitu%)

„Die Spielerinnen und Spieler teilen auch die Erfahrungen und Lebenswelten der dargestellten Protagonistinnen, folgen Hinweisen und müssen Probleme lösen. Die Stadt selbst wird zum Museum, das 24 Stunden am Tag geöffnet hat. Ein Besuch ist immer und für alle möglich – und das kostenlos“, sagt Serbest.

Über den Browser, ganz ohne App
Es muss nicht einmal eine App heruntergeladen werden, sondern das Spiel kann browserbasiert gestartet werden – notwendig ist nur ein Handy mit Internetverbindung.

Lesen Sie auch:
Die Singer-Songwriterin Sodl – eine gebürtige Oberösterreicherin – begeistert mit Folk-Rock
Starkes Debütalbum
Sodl: „Mein Songwriting muss heilig bleiben“
28.10.2025
Krone Plus Logo
Schauspielhaus Linz
Fantasy-Oper mit Gothic, Punk und barocker Hingabe
02.11.2025
Intim und besinnlich
Ina Regen trifft mit neuer Tour mitten ins Herz
25.10.2025

Bis jetzt gibt es zwei Episoden im AR-Walk: Marie Beutlmayr begegnet man am Linzer Hauptplatz und Maria Lüftenegger beim Lentos Kunstmuseum. Weitere „widerständige Frauenbiografien“ sind bereits in Planung – etwa die Geschichte der deutschen Schriftstellerin und Revolutionärin Louise Aston sowie die der Arbeiterinnen-Chronistin Käthe Diernesberger.

Start ist mitten in der Stadt
Wer es ausprobieren möchte, sollte sich auf den Hauptplatz stellen und die Website https://ar-walk.at öffnen. Dann wird man weitergeführt, das Spiel dauert ca. 10 bis 15 Minuten pro Station. Tipp: Auch wenn man hineingezogen wird in das virtuelle Geschehen, sollte man die Menschen und den Verkehr rundherum im Auge behalten!

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.835 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.382 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
128.007 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Oberösterreich
AR-Walk in Linz
Smartphone, Tablet: Auf den Spuren starker Frauen
Prozess gegen Wöginger
Anzeige gegen Richterin wird nicht weiterverfolgt
Kunstuni Linz
Kunst zum Kuscheln und zum „Mitgatschen“
Ermittlungen laufen
Russischer Spion soll Firma in OÖ bespitzelt haben
Muss in Sexualtherapie
Mann ließ sich von Elfjähriger Nacktfotos schicken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf