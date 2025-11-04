Smartphone, Tablet: Auf den Spuren starker Frauen

Gaming im Stadtraum

Und beim Vergessen setzt der AR-Walk an, in dem virtuelle Bilder und echte Stadt verschwimmen. Das Erlebnis ist von Oona Valarie Serbest, Chefin der Vernetzungsstelle FIFTITU%, mitentwickelt worden. Sie hat gemeinsam mit Ufuk Serbest mehr als einen herkömmlichen AR-Walk programmiert. „Man bekommt nicht nur Infos, sondern kann richtig mitspielen. Das ist sehr einzigartig“, sagt sie im „Krone“-Talk.