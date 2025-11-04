Diebisches Pärchen wurde durch Unfall gestoppt

100 Produkte gestohlen

In Altenfelden starteten sie ihre Diebestour, anschließend folgten sieben weitere Tatorte, bei denen sie über 100 Produkte im Wert von mehr als 2000 Euro mitgehen ließen. Es handelte sich unter anderem um ein Schuhgeschäft, ein Lagerhaus, ein Lebensmittelgeschäft und ein Schreibwarengeschäft. In Rohrbach fand die Polizei die beiden dann schließlich. Doch statt anzuhalten, drückte der 29-Jährige – er stand wie seine Ehefrau unter Drogen- und Alkoholeinfluss – aufs Gas.