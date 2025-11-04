Diebisches Pärchen wurde durch Unfall gestoppt

Bonnie und Clyde waren sie nicht, aber sie hatten dennoch eine hohe kriminelle Energie. Ein Ehepaar aus Tschechien reiste nach Österreich, allerdings nicht um einen romantischen Urlaub zu machen, sondern um zu stehlen, was nicht niet- und nagelfest war. Auf der Flucht vor der Polizei wurde es wild.
Sie kamen nach Österreich und hatten nur ein Ziel – möglichst viele hochpreisige Spirituosen und Kosmetikartikel zu stehlen. Am 29. Oktober waren ein 29-jähriger Tscheche und eine 22-jährige Tschechin mit einem in ihrem Heimatland gestohlenen Auto über Deutschland nach Österreich gefahren.
100 Produkte gestohlen
In Altenfelden starteten sie ihre Diebestour, anschließend folgten sieben weitere Tatorte, bei denen sie über 100 Produkte im Wert von mehr als 2000 Euro mitgehen ließen. Es handelte sich unter anderem um ein Schuhgeschäft, ein Lagerhaus, ein Lebensmittelgeschäft und ein Schreibwarengeschäft. In Rohrbach fand die Polizei die beiden dann schließlich. Doch statt anzuhalten, drückte der 29-Jährige – er stand wie seine Ehefrau unter Drogen- und Alkoholeinfluss – aufs Gas.
Allerdings prallte er später gegen eine Ampel. Bei der Verhaftung wehrte er sich dann auch noch. Am Ende zeigten sich die beiden geständig, der Mann wurde ins Linzer Gefängnis gebracht.
