Mit Blick Richtung Süden und Olympia immer im Kopf

Seit Dienstag bereiten sich die Ski-Freestyler am Stubaier Gletscher in Tirol auf den Weltcup-Auftakt vor – richtig ernst wird’s im Februar in Livigno, wenn es um nichts Geringeres als olympisches Edelmetall geht.
Traumhaft war die Aussicht vom Stubaier Gletscher. Bis zu den Dolomiten und ins italienisch-schweizerische Grenzgebiet. Zu den Olympiaorten Cortina und Livigno sind es je rund 90 Kilometer Luftlinie. Die Blicke der Ski-Freestyler schweiften aber nur kurz in die Ferne, denn das Gute liegt so nah: das Schanzen-Setup bei den „Prime Park Sessions“ im „Stubai Zoo“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.