Mit Blick Richtung Süden und Olympia immer im Kopf

Traumhaft war die Aussicht vom Stubaier Gletscher. Bis zu den Dolomiten und ins italienisch-schweizerische Grenzgebiet. Zu den Olympiaorten Cortina und Livigno sind es je rund 90 Kilometer Luftlinie. Die Blicke der Ski-Freestyler schweiften aber nur kurz in die Ferne, denn das Gute liegt so nah: das Schanzen-Setup bei den „Prime Park Sessions“ im „Stubai Zoo“.