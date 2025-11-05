Theatersport im Posthof: Das härteste Impro-Duell

Neue Teams und neue Herzen

Er hielt dem ÖFB-Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska die Box mit den Namen der besten Impro-Theaterteams hin, die in Linz dabei sein werden. „Schneckerl“ – selbst Theaterfan – zog die Viertelfinalpaarungen. Da Impro-Theater boomt, darf man sich auf neue Namen gefasst machen.