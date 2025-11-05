Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

3. bis 6. Dezember

Theatersport im Posthof: Das härteste Impro-Duell

Oberösterreich
05.11.2025 16:00
ÖFB-Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska zieht die Teams, die im Viertelfinale gegeneinander ...
ÖFB-Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska zieht die Teams, die im Viertelfinale gegeneinander antreten; Posthof-Chef Gernot Kremser(Bild: Posthof)

Wer gewinnt das Publikum, wer holt den Titel? Gekämpft wird mit Gags und Pointen – ohne Grenzen! Von 3. bis 6. Dezember finden im Linzer Posthof die 24. Österreichischen Theatersport-Meisterschaften statt. Herbert Prohaska zog die Viertelfinal-Paarungen.

0 Kommentare

Wer triumphiert? Wer scheitert grandios? Die Bühne bebt – und du bist mittendrin und darfst auch noch das Spiel mitbestimmen!

Das ist der unglaubliche Funke, der die Österreichischen Theatersport-Meisterschaften bereits zum 24. Mal zum „Brennpunkt der besten und talentiertesten Improtheater-Artists des Landes“ macht. „Das Format hat außerdem Tradition und ist gleichzeitig extrem modern“, sagt Gernot Kremser, der Chef des Linzer Posthofs.

Auch dabei: Die „Gaudiatoren“ aus Linz
Auch dabei: Die „Gaudiatoren“ aus Linz(Bild: Gaudiatoren)
Mit dabei: „Barfuß im Kopf“ aus Wiener Neustadt
Mit dabei: „Barfuß im Kopf“ aus Wiener Neustadt(Bild: Kevin J. Indinger)

Neue Teams und neue Herzen
Er hielt dem ÖFB-Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska die Box mit den Namen der besten Impro-Theaterteams hin, die in Linz dabei sein werden. „Schneckerl“ – selbst Theaterfan – zog die Viertelfinalpaarungen. Da Impro-Theater boomt, darf man sich auf neue Namen gefasst machen.

Am Mittwoch, 3. Dezember, treten an: „Barfuß im Kopf“ gegen „English Lovers“ sowie „Hauptsache g‘sund!“ gegen „Die Dritten“; am Donnerstag, 4. Dezember: „Salon Spontan“ gegen „N2O“ sowie „Die Gaudiatoren“ gegen „Theater im Bahnhof“. Am Freitag, 5. Dezember, folgt dann das Halbfinale, am Samstag, 6. Dezember, das Finale.

Lesen Sie auch:
Martin Rummel ist seit 2021 Rektor der Bruckneruni und seit 2024 Vorsitzender der ...
Bruckneruni
Martin Rummel: „Wir kommen mit den Mitteln aus“
18.10.2025
Starkes Debütalbum
Sodl: „Mein Songwriting muss heilig bleiben“
28.10.2025
Intim und besinnlich
Ina Regen trifft mit neuer Tour mitten ins Herz
25.10.2025

Worauf freut sich Gernot Kremser besonders? 
„Auf die Fights, das Ringen um Beifall, die besten Pointen und die lachenden Gesichter des Publikums.“ Andreas Wolf wird moderieren. Es gibt übrigens Neuerungen, u. a. „fliegende Herzen“, neue Messmethoden des Applauses und mehr. Die Fans dürfen gespannt sein!

Ab sofort gibt es Tickets für die 24. Österreichische Theatersport-Meisterschaften 3. bis 6. Dezember im Posthof. Und: auch heuer gibt es alle vier Abende gemeinsam im Paket. Ausgestattet mit den besten verfügbaren Sitzplätzen, ist das Meisterschafts-Abo zum Kampfpreis von € 75 an der Posthof-Kassa erhältlich!

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.675 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.615 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
104.143 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Kinder werden flügge
Allein unterwegs: Wie Eltern die Nerven behalten
3. bis 6. Dezember
Theatersport im Posthof: Das härteste Impro-Duell
Budgetvoranschlag 2026
Land macht 255 Millionen Euro neue Schulden
Wichtiges Zeichen
Rallye-Macher haben bald 12.000 Bäume gepflanzt
Beim Ganslessen
„Gäste achten mehr auf Preis als auf Qualität“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf