Kontron meldet Gewinnsprung nach neun Monaten

Ausblick für 2025 bestätigt

Kontron bestätigte die am 29. Oktober vorgelegten Eckdaten und hält am Ausblick fest: Für 2025 erwartet der Konzern einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Euro und ein EBITDA von etwa 270 Mio. Euro - davon rund 220 Mio. Euro aus dem laufenden Geschäft und der Rest aus Einmaleffekten. Das Management verweist auf anhaltend starke Nachfrage u. a. aus Bahn, Rüstung und Aerospace sowie auf den Fokus auf margenstärkere IoT-Lösungen.