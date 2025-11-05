Vorteilswelt
Mehr Umsatz erwartet

Kontron meldet Gewinnsprung nach neun Monaten

Oberösterreich
05.11.2025 11:08
Der Linzer Hannes Niederhauser ist Vorstandsvorsitzender der Kontron AG
Der Linzer Hannes Niederhauser ist Vorstandsvorsitzender der Kontron AG(Bild: Kontron AG)

Gewinn nach Minderheiten stieg auf 110,8 Millionen Euro, das operative Ergebnis legte um 37 Prozent auf 194 Millionen Euro zu. Der Umsatz betrug bisher 1,18 Milliarden Euro. Bis Jahresende erwartet die Aktiengesellschaft hier einen sprunghaften Anstieg. 

Der oberösterreichische Technologiekonzern Kontron hat nach neun Monaten 2025 sein Ergebnis kräftig verbessert. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg um 37 Prozent auf 193,6 Mio. Euro. Darin enthalten ist ein Einmaleffekt von rund 46 Mio. Euro aus der Portfoliobereinigung, darunter dem Verkauf des COM-Modulgeschäfts. Der Gewinn nach Minderheiten legte von 62,3 auf 110,8 Mio. Euro zu, auf 1,80 Euro je Aktie.

Sparte verkauft
Der Umsatz verringerte sich infolge des Verkaufs des COM-Geschäfts (steckbare Industrierechner-Module) leicht auf 1,18 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,21 Mrd. Euro). Die operative EBITDA-Marge kletterte auf 12,5 Prozent nach 11,7 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Mehr Eigenkapital
Der Auftragseingang belief sich in den ersten drei Quartalen auf knapp 1,55 Mrd. Euro, der Auftragsbestand wuchs per 30. September auf 2,44 Mrd. Euro (Jahresende 2024: 2,08 Mrd. Euro). Die Projekt-Pipeline erhöhte sich auf 7,80 Mrd. Euro. Der operative Cashflow verbesserte sich deutlich auf 49,7 Mio. Euro (2,8 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote stieg auf 40,6 Prozent (35,8 Prozent).

Ausblick für 2025 bestätigt
Kontron bestätigte die am 29. Oktober vorgelegten Eckdaten und hält am Ausblick fest: Für 2025 erwartet der Konzern einen Umsatz von rund 1,7 Mrd. Euro und ein EBITDA von etwa 270 Mio. Euro - davon rund 220 Mio. Euro aus dem laufenden Geschäft und der Rest aus Einmaleffekten. Das Management verweist auf anhaltend starke Nachfrage u. a. aus Bahn, Rüstung und Aerospace sowie auf den Fokus auf margenstärkere IoT-Lösungen.

Krone Oberösterreich
