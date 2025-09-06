Vorteilswelt
Hart ist anders

Slow bis Roulette: Der Sex der jungen Generation

Leben
06.09.2025 18:38
Ist ein zufälliger Quickie im Bahnhofsklo noch erwünscht?
Ist ein zufälliger Quickie im Bahnhofsklo noch erwünscht?(Bild: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe.com)

Beschwipst des nächtens in der Bar, mal schnell irgendjemanden für eine holprige Nummer mit nach Hause nehmen, jemanden ungefragt mit einem Kuss überraschen oder ein zufälliger Quickie im Bahnhofsklo? Das ist heute, wenn überhaupt, nur unter bestimmten Bedingungen drin. Wie schaut der Sex jüngerer Generationen wie Z und Co. also aus? Wir wissen Bescheid!

„Hart gepoppt“ ist heutzutage eher ein Flop: Das Sexleben der nachfolgenden Generationen nimmt zunehmend weiche Formen an. Es geht um echte Verbindungen und ein ganzheitliches Erlebnis; um einen Liebesakt, der zu allen Beteiligten passt. Und auch die bereits bekannten Sexstellungen haben ausgedient. Aber schauen wir uns das genauer an.

Porträt von Silvia Schober
Silvia Schober
