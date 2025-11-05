„Gäste achten mehr auf Preis als auf Qualität“

Vier Monate Vorlaufzeit

Doch in der Realität ist das für die Gastronomen offenbar gar nicht so einfach. „Ich habe mit drei heimischen Gänsebauern gesprochen, die sind alle ausverkauft. Die Vorlaufzeit auf eine heimische Gans beträgt drei bis vier Monate. In Ungarn kann ich sie jede Woche neu bestellen, da sind sie ständig verfügbar“, begründet Gerold Royda, Wirtesprecher aus Oberösterreich.