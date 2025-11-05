Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim Ganslessen

„Gäste achten mehr auf Preis als auf Qualität“

Oberösterreich
05.11.2025 11:20
Heimische Gänse werden unter strengen Auflagen gehalten, sind dafür teurer.
Heimische Gänse werden unter strengen Auflagen gehalten, sind dafür teurer.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Der November ist traditionell Ganslzeit. Doch von wo kommen eigentlich die Tiere auf unseren Tellern? Laut dem Verein „Land schafft Leben“ stammen zwischen 70 und 80 Prozent des Gänsefleisches aus dem Ausland – hauptsächlich aus Ungarn. Gründe dafür sind Verfügbarkeit und die Kosten.

0 Kommentare

„In der Gänsemast nimmt Österreich eine absolute Vorreiterrolle ein. Trotzdem landen auf unseren Tellern jedes Jahr tausende importierte Gänse – aus Haltungsformen, die bei uns nicht einmal erlaubt sind“, sagt Hannes Royer, Gründer des Vereins. Auch Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) wünscht sich mehr Bewusstsein für österreichische Waren: „Wer auf rot-weiß-rote Qualität setzt, unterstützt Tierwohl und unsere Landwirtschaft.“

Vier Monate Vorlaufzeit
Doch in der Realität ist das für die Gastronomen offenbar gar nicht so einfach. „Ich habe mit drei heimischen Gänsebauern gesprochen, die sind alle ausverkauft. Die Vorlaufzeit auf eine heimische Gans beträgt drei bis vier Monate. In Ungarn kann ich sie jede Woche neu bestellen, da sind sie ständig verfügbar“, begründet Gerold Royda, Wirtesprecher aus Oberösterreich.

Zitat Icon

Wir haben bei uns auch heimische Gansln im Angebot. Zu 90 Prozent greifen die Gäste aber zur billigeren aus dem Ausland.

Gerold Royda, Wirtesprecher OÖ

38 Euro für heimische Gans
Auch der niedrigere Preis für Produkte aus dem Ausland schlage im Wirtshaus dann doch noch oft die heimische Qualität. „Wir haben in unseren Betrieben beides im Angebot. Die heimische Gans kostet 38 Euro, jene aus Ungarn 28. Neun von zehn Gästen greifen zu der billigeren aus dem Ausland“, so Royda.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
133.370 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
122.421 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
122.380 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Mehr Oberösterreich
Beim Ganslessen
„Gäste achten mehr auf Preis als auf Qualität“
Mehr Umsatz erwartet
Kontron meldet Gewinnsprung nach neun Monaten
Pachtvertrag lief aus
Stadt verliert am Seeufer Park und Kneipp-Oase
82-Jährige gerettet
Wanderin verlor in der Dunkelheit Orientierung
Delfintherapie hilft
„Wir haben beide geheult vor lauter Freude!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf