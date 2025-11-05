Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landestheater Linz

Gesucht: Kinderdarsteller für Musical „Matilda“

Oberösterreich
05.11.2025 17:30
Noah Grubinger und das Kinderensemble in „School of Rock“
Noah Grubinger und das Kinderensemble in „School of Rock“(Bild: Winkler Reinhard)

In der Spielzeit 2023/24 begeisterten in „School of Rock“ am Musiktheater Linz zahlreiche junge Darstellerinnen und Darsteller. Im Herbst 2026 ist nun das Musical „Matilda“ angesetzt, dafür sucht man wieder junge Bühnentalente.

Es gilt als Bühnenhit: Matilda, ein hochbegabtes Mädchen mit telekinetischen Kräften, wächst in einer lieblosen Familie auf, wird in der Schule tyrannisiert.

Mit Mut, Intelligenz und der Unterstützung von Lehrerin Miss Honey stellt sich Matilda gegen Ungerechtigkeit und verändert ihr eigenes Schicksal.

Singen, tanzen, schauspielern
Das ist die Story des Musicals „Matilda“, das ab September 2026 im Linzer Musiktheater Premiere haben wird. 

Für das Musical sucht man wieder junge Bühnentalente (9 bis 12 Jahre), es müssen fünf Mädchen- und vier Bubenrollen (mindestens doppelt) besetzt werden. 

Lesen Sie auch:
Die Oper „Gormenghast“: Inmitten eines labyrinthischen Schlosses entfaltet sich ein Machtspiel ...
Krone Plus Logo
Schauspielhaus Linz
Fantasy-Oper mit Gothic, Punk und barocker Hingabe
02.11.2025
AR-Walk in Linz
Smartphone, Tablet: Auf den Spuren starker Frauen
04.11.2025
Krone Plus Logo
Wien-Linz: Wie ist er?
Christoph Koncz: Der Neue am Pult und seine Pläne
13.09.2025

Bewerbungen bis 15. November
Die erste Runde des Castings findet am 6. und 7. Dezember statt, der Recall am 13. und 14. Dezember. Es kann nur mit einer Einladung teilgenommen werden!

Die Bewerbungen (Name, Geburtsdatum, Größe, Erziehungsberechtigte, Foto, Vorerfahrungen) müssen bis 15. November an musical@landestheater-linz.at geschickt werden. Noch mehr Infos bekommt man auf der Homepage des Landestheaters Linz

Die Proben beginnen am 18. Mai 2026, vorbereitende Proben (musikalisch, szenisch, choreografisch) bereits ab Februar/März 2026.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.675 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.615 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
104.143 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Oberösterreich
Landestheater Linz
Gesucht: Kinderdarsteller für Musical „Matilda“
Krone Plus Logo
Kinder werden flügge
Allein unterwegs: Wie Eltern die Nerven behalten
3. bis 6. Dezember
Theatersport im Posthof: Das härteste Impro-Duell
Budgetvoranschlag 2026
Land macht 255 Millionen Euro neue Schulden
Wichtiges Zeichen
Rallye-Macher haben bald 12.000 Bäume gepflanzt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf