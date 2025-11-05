Gesucht: Kinderdarsteller für Musical „Matilda“

In der Spielzeit 2023/24 begeisterten in „School of Rock“ am Musiktheater Linz zahlreiche junge Darstellerinnen und Darsteller. Im Herbst 2026 ist nun das Musical „Matilda“ angesetzt, dafür sucht man wieder junge Bühnentalente.
Es gilt als Bühnenhit: Matilda, ein hochbegabtes Mädchen mit telekinetischen Kräften, wächst in einer lieblosen Familie auf, wird in der Schule tyrannisiert.
Mit Mut, Intelligenz und der Unterstützung von Lehrerin Miss Honey stellt sich Matilda gegen Ungerechtigkeit und verändert ihr eigenes Schicksal.
Singen, tanzen, schauspielern
Das ist die Story des Musicals „Matilda“, das ab September 2026 im Linzer Musiktheater Premiere haben wird.
Für das Musical sucht man wieder junge Bühnentalente (9 bis 12 Jahre), es müssen fünf Mädchen- und vier Bubenrollen (mindestens doppelt) besetzt werden.
Bewerbungen bis 15. November
Die erste Runde des Castings findet am 6. und 7. Dezember statt, der Recall am 13. und 14. Dezember. Es kann nur mit einer Einladung teilgenommen werden!
Die Bewerbungen (Name, Geburtsdatum, Größe, Erziehungsberechtigte, Foto, Vorerfahrungen) müssen bis 15. November an musical@landestheater-linz.at geschickt werden. Noch mehr Infos bekommt man auf der Homepage des Landestheaters Linz.
Die Proben beginnen am 18. Mai 2026, vorbereitende Proben (musikalisch, szenisch, choreografisch) bereits ab Februar/März 2026.