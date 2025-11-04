Gutverdiener haben auch höhere Arztkosten

Ballungsräume im Vorteil

Auch regional werden Ungleichheiten sichtbar. In Ballungsräumen ist die Ärztedichte höher und die Wege vor allem zu Fachärzten werden durchschnittlich kürzer. Bei der Allgemeinmedizin seien diese Unterschiede allerdings weniger signifikant. Auch die durchschnittlichen Einkommenssituationen variieren regional. Daher zeigte sich, dass Personen mit geringem Einkommen – vor allem bei den Angestellten – im Durchschnitt längere Wege in Kauf nehmen müssen, um zum Beispiel Gynäkologen, HNO-Ärzte oder Augenärztinnen zu erreichen. Mit steigendem Einkommen nehme dieser Effekt ab.