82-Jährige gerettet

Wanderin verlor in der Dunkelheit Orientierung

Oberösterreich
05.11.2025 09:00
(Bild: sos)

Gerade noch einmal gut ausgegangen ist der Ausflug einer 82-Jährigen im Böhmerwald. Die Wienerin kam bei ihrem Rückweg immer langsamer verlor, bis sie schließlich in die Dunkelheit geriet und die Orientierung verlor. Die Frau wurde unterkühlt gerettet.

Eine 82-jährige Wanderin aus Wien wanderte am Dienstag von Oberschwarzenberg Richtung Plöckenstein. Nach einer Rast am Plöckenstein trat sie gegen 14.30 Uhr den Rückweg Richtung Oberschwarzenberg an. Da sich aufgrund körperlicher Erschöpfung die Wandergeschwindigkeit verringerte, wurde es bereits dunkel und sie verlor die Orientierung.

Daher kontaktierte sie ihren Unterkunftgeber, der die Polizei verständigte. Die 82-Jährige konnte unversehrt, allerdings unterkühlt gerettet werden.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
