Wanderin verlor in der Dunkelheit Orientierung

Gerade noch einmal gut ausgegangen ist der Ausflug einer 82-Jährigen im Böhmerwald. Die Wienerin kam bei ihrem Rückweg immer langsamer verlor, bis sie schließlich in die Dunkelheit geriet und die Orientierung verlor. Die Frau wurde unterkühlt gerettet.
Eine 82-jährige Wanderin aus Wien wanderte am Dienstag von Oberschwarzenberg Richtung Plöckenstein. Nach einer Rast am Plöckenstein trat sie gegen 14.30 Uhr den Rückweg Richtung Oberschwarzenberg an. Da sich aufgrund körperlicher Erschöpfung die Wandergeschwindigkeit verringerte, wurde es bereits dunkel und sie verlor die Orientierung.
Daher kontaktierte sie ihren Unterkunftgeber, der die Polizei verständigte. Die 82-Jährige konnte unversehrt, allerdings unterkühlt gerettet werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.