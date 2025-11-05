Patient weggeschickt: Gutachter zerpflückt Ärzte

Es war der 19. Jänner dieses Jahres, als der 18-jährige Youssef A. mit sehr starken Bauchschmerzen die Notfallaufnahme des Linzer Kepler Uniklinikums (KUK) aufsuchte. Der junge Mann wurde mit der Diagnose „akute Gastritis“ heimgeschickt. Zur Behandlung wurde ihm laut dem Ambulanzbericht eine Ernährungsumstellung und das Medikament Pantoprazol – Magensäurehemmer – empfohlen.