Patient weggeschickt: Gutachter zerpflückt Ärzte

Keine Ruhe kehrt aktuell im österreichischen Gesundheitswesen ein! Das zeigt auch ein neuer Fall: Ein 18-Jähriger wurde trotz starker Bauchschmerzen von den Ärzten im Kepler Universitätsklinikum heimgeschickt – drei Tage später brauchte er eine Not-OP. Ein Gutachter zerpflückt jetzt die behandelnden Mediziner.
Es war der 19. Jänner dieses Jahres, als der 18-jährige Youssef A. mit sehr starken Bauchschmerzen die Notfallaufnahme des Linzer Kepler Uniklinikums (KUK) aufsuchte. Der junge Mann wurde mit der Diagnose „akute Gastritis“ heimgeschickt. Zur Behandlung wurde ihm laut dem Ambulanzbericht eine Ernährungsumstellung und das Medikament Pantoprazol – Magensäurehemmer – empfohlen.
