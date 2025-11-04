Kunst zum Kuscheln und zum „Mitgatschen“

Da entdeckt man Kuschelskulpturen von Max Menschhorn, der aus Flausch- und Frotteestoff Skulpturen nähte, die man sich über die Schulter legen kann. Vinzenz Erdmann Zutty dagegen will, dass die Besucher mitmachen. Ein Kegel aus feuchtem Ton darf jederzeit berührt werden, man darf formen, kneten, gatschen. Er will mit der Mitmach-Skulptur dazu anregen, die Zukunft gemeinsam und aktiv zu gestalten.