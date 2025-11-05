Geplante Hühnermast: Tierschützer schlagen Alarm

In der Südsteiermark soll ein riesiger Stall für knapp 40.000 Tiere entstehen – auf von Gülle verseuchtem Boden. Die Bauverhandlung findet demnächst statt, Umwelt- und Tierschützer schlagen Alarm.
Gleich zwölf Murfelder Schweinebauern standen im Jänner 2019 vor dem Strafrichter, weil sie Tausende Mastschweine illegal gehalten und deren Gülle in den Boden geleitet haben sollen. Neben unerträglichen Geruchsbelästigungen entpuppte sich auch das Trinkwasser als verschmutzt. Die damalige Umwelt-Anwältin erstattete Anzeige. Im Jänner 2020 wurden die Landwirte von den Vorwürfen allerdings freigesprochen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.