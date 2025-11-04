Anzeige gegen Richterin wird nicht weiterverfolgt

Am 7. Oktober hatte der Ludwig R. aus Buchkirchen Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Linz gegen jene Richterin eingebracht, die den Prozess gegen August Wöginger geführt hatte. Der 73-jährige Pensionist warf der Juristin – wie berichtet – Amtsmissbrauch vor. „Sie hat in der Urteilsbegründung gesagt, dass der Republik kein Schaden entstanden sei. Das ist eindeutig falsch. Denn es wurde der durch mutmaßliche Korruption übergangenen Dame ein Schadenersatz in Höhe von 5000 Euro zugesprochen. Und es gab die Prozesskosten“, so R.