Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozess gegen Wöginger

Anzeige gegen Richterin wird nicht weiterverfolgt

Oberösterreich
04.11.2025 15:59
August Wöginger kam mit einer Diversion davon.
August Wöginger kam mit einer Diversion davon.(Bild: Wenzel Markus)

Der Fall August Wöginger nimmt kein Ende. Nachdem der Klubobmann der Bundes-ÖVP in einem Prozess wegen Postenschacher mit einer Diversion davon kam, hagelte es nicht nur Kritik, sondern auch Anzeige gegen die Richterin. Doch die wird nicht weiterverfolgt.

0 Kommentare

Am 7. Oktober hatte der Ludwig R. aus Buchkirchen Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Linz gegen jene Richterin eingebracht, die den Prozess gegen August Wöginger geführt hatte. Der 73-jährige Pensionist warf der Juristin – wie berichtet – Amtsmissbrauch vor. „Sie hat in der Urteilsbegründung gesagt, dass der Republik kein Schaden entstanden sei. Das ist eindeutig falsch. Denn es wurde der durch mutmaßliche Korruption übergangenen Dame ein Schadenersatz in Höhe von 5000 Euro zugesprochen. Und es gab die Prozesskosten“, so R.

Lesen Sie auch:
Der Prozess gegen August Wöginger hatte für internationales Medieninteresse am Landesgericht ...
Auflagen erfüllt
Verfahren gegen Wöginger & Co. nun eingestellt
23.10.2025
Weisung von ganz oben
Staatsanwalt soll Wöginger-Diversion anfechten
30.10.2025

Salzburg prüfte
Um jeglichen Anschein der Befangenheit auszuschließen, wurde die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Salzburg übertragen. Diese gelangte nun zu dem Ergebnis, dass der angezeigte Sachverhalt keinen Anfangsverdacht einer Straftat begründet. Von einem Ermittlungsverfahren gegen die Richterin wurde abgesehen.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
148.835 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.382 mal gelesen
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
128.007 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Nach turbulentem Jahr
Bei SKF ist endlich die Talsohle durchschritten
AR-Walk in Linz
Smartphone, Tablet: Auf den Spuren starker Frauen
Prozess gegen Wöginger
Anzeige gegen Richterin wird nicht weiterverfolgt
Kunstuni Linz
Kunst zum Kuscheln und zum „Mitgatschen“
Ermittlungen laufen
Russischer Spion soll Firma in OÖ bespitzelt haben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf