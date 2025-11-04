Anzeige gegen Richterin wird nicht weiterverfolgt

Der Fall August Wöginger nimmt kein Ende. Nachdem der Klubobmann der Bundes-ÖVP in einem Prozess wegen Postenschacher mit einer Diversion davon kam, hagelte es nicht nur Kritik, sondern auch Anzeige gegen die Richterin. Doch die wird nicht weiterverfolgt.
Am 7. Oktober hatte der Ludwig R. aus Buchkirchen Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Linz gegen jene Richterin eingebracht, die den Prozess gegen August Wöginger geführt hatte. Der 73-jährige Pensionist warf der Juristin – wie berichtet – Amtsmissbrauch vor. „Sie hat in der Urteilsbegründung gesagt, dass der Republik kein Schaden entstanden sei. Das ist eindeutig falsch. Denn es wurde der durch mutmaßliche Korruption übergangenen Dame ein Schadenersatz in Höhe von 5000 Euro zugesprochen. Und es gab die Prozesskosten“, so R.
Salzburg prüfte
Um jeglichen Anschein der Befangenheit auszuschließen, wurde die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Salzburg übertragen. Diese gelangte nun zu dem Ergebnis, dass der angezeigte Sachverhalt keinen Anfangsverdacht einer Straftat begründet. Von einem Ermittlungsverfahren gegen die Richterin wurde abgesehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.