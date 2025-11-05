Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Budgetvoranschlag 2026

Land macht 255 Millionen Euro neue Schulden

Oberösterreich
05.11.2025 13:41
Anfang Dezember wird der Landtag den Voranschlag für 2026 im Linzer Landhaus beschließen.
Anfang Dezember wird der Landtag den Voranschlag für 2026 im Linzer Landhaus beschließen.(Bild: BARBARA GINDL)

Der Wirtschaftsstandort wackelt, die Arbeitslosigkeit ist zuletzt vergleichsweise stark angestiegen. Dazu kommen Engpässe im Gesundheits- und Pflegebereich sowie schwierige geopolitische Rahmenbedingungen. Wie reagiert die Landesregierung darauf? Mit einem Landeshaushalt 2026, der „kein Sparbudget“ sein soll. 

0 Kommentare

Egal ob Bund, Länder oder Gemeinden – überall fehle das Geld. Zu diesem Befund kommt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Bei der Präsentation des Budgetvoranschlags für 2026 am Mittwoch versuchte er dennoch, Optimismus zu verbreiten: „Wir wollen kein Klima des Niedersparens schaffen, sondern dort investieren, wo es wichtig ist.“ Dementsprechend sei der Landeshaushalt „kein Spar-, sondern ein Stabilitätsbudget“, assistierte LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ).

100-Millionen-Euro-Investitionsprogramm
Insgesamt sollen im kommenden Jahr 794 Millionen Euro für Investitionen bereitgestellt werden. Vieles davon soll zur Konsolidierung des zuletzt gebeutelten Wirtschaftsstandorts beitragen – subsumiert unter dem Schlagwort „Impuls 26“, einem 100-Millionen-Euro-Investitionsprogramm, unter anderem für die Bereiche KI und digitale Innovation (20 Mio. €), Bauvorhaben (37,75 Mio. €) sowie Sanierungen (17 Mio. €).

Besonders betonte Stelzer in diesem Zusammenhang die geplanten Investitionen in Straßenbau (112,7 Mio. €) und -erhaltung (105,2 Mio. €) sowie Forschung und Entwicklung (128,1 Mio. €). Für den Wirtschaftsstandort sei es aber auch wichtig, „dass sich die EU als Wirtschafts- und Industriestandort“ verstehe.

Plus sieben Prozent bei Gesundheitsausgaben
Angesichts der zurzeit heftig diskutierten Baustellen im Gesundheitssystem war es Stelzer wichtig, die geplanten Investitionen in die medizinische Versorgung hervorzuheben. 1,79 Milliarden Euro sind 2026 für Gesundheitsausgaben budgetiert – um sieben Prozent mehr als heuer. Auch das Sozialbudget soll auf 823,4 Millionen Euro aufgestockt werden, um bis 2027 u. a. weitere 200 Wohnplätze für Beeinträchtigte zu schaffen.

Dienstposten werden eingespart
Gespart werden muss aber schon auch – und da will Stelzer bei der Politik anfangen: Die Politikergehälter würden sich am Gehaltsabschluss im öffentlichen Dienst orientieren, die Parteien- und Klubförderung werde nicht indexiert. Zudem will der Landeshauptmann als Personalreferent 106 Dienstposten einsparen.

Es müssen aber alle Regierungsressorts kürzertreten: Für die Ermessensausgaben gilt pro Ressort eine Reduktion um 15 Prozent, für die Pflichtausgaben sind es fünf Prozent. Zudem ist im auch im Budget 2026 für Ermessensausgaben wieder eine zehnprozentige Kreditsperre vorgesehen.

„Mutlos und wirtschaftlich unklug“
Insgesamt sind bei rund 9,9 Milliarden Euro Ausgaben etwas mehr als 9,6 Milliarden Euro Einnahmen geplant. Daraus ergibt sich ein Budgetdefizit von gut 255 Millionen Euro. Zum Vergleich: Ähnlich große Bundesländer planen mit durchaus größeren Schulden. In Niederösterreich soll das Defizit im kommenden Jahr 571, in der Steiermark 835 Millionen Euro betragen.

Lesen Sie auch:
Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ)
Landesbudget
Oberösterreich halbiert Kreditsperre für Projekte
30.10.2025
Deregulierung im Land
„Schlankmacher“-Programm kostet niemanden den Job
25.09.2025

Beschlossen werden soll der Voranschlag beim dreitägigen Budgetlandtag Anfang Dezember – ob mit oder ohne Stimmen von SPÖ und Grünenwird sich weisen. „Schwarz-Blau schafft es sogar, die minimalen Erwartungen zu unterbieten“, lautet etwa die erste Reaktion von Grünen-Klubchef Severin Mayr. Aus Sicht von SPÖ-Chef Martin Winkler habe Schwarz-Blau ein „Budget des Stillstands präsentiert – mutlos und wirtschaftlich unklug“.

Porträt von Christian Ortner
Christian Ortner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Thomas StelzerManfred Haimbuchner
ÖVPFPÖ
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
125.899 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
123.263 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
101.920 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Oberösterreich
Budgetvoranschlag 2026
Land macht 255 Millionen Euro neue Schulden
Wichtiges Zeichen
Rallye-Macher haben bald 12.000 Bäume gepflanzt
Beim Ganslessen
„Gäste achten mehr auf Preis als auf Qualität“
Mehr Umsatz erwartet
Kontron meldet Gewinnsprung nach neun Monaten
Pachtvertrag lief aus
Stadt verliert am Seeufer Park und Kneipp-Oase
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf