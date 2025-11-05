Land macht 255 Millionen Euro neue Schulden

Plus sieben Prozent bei Gesundheitsausgaben

Angesichts der zurzeit heftig diskutierten Baustellen im Gesundheitssystem war es Stelzer wichtig, die geplanten Investitionen in die medizinische Versorgung hervorzuheben. 1,79 Milliarden Euro sind 2026 für Gesundheitsausgaben budgetiert – um sieben Prozent mehr als heuer. Auch das Sozialbudget soll auf 823,4 Millionen Euro aufgestockt werden, um bis 2027 u. a. weitere 200 Wohnplätze für Beeinträchtigte zu schaffen.