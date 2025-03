Orbán gründete geheime „Online-Armee“ vor Wahlen

Orbán und seiner Partei Fidesz sitzt seit dem Vorjahr als neuer Herausforderer der Oppositionspolitiker Péter Magyar im Nacken. In Umfragen führt dessen Partei TISZA seit Monaten leicht vor der seit 2010 fast ununterbrochen mit Zwei-Drittel-Mehrheit regierenden Regierungspartei. Für den Nationalfeiertag am kommenden Samstag (15. März) hat Magyar erneut eine Großdemonstration in Budapest angekündigt.