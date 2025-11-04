Trump droht New York, falls Demokrat Wahl gewinnt

New York wählt am Dienstag einen neuen Bürgermeister – dass der linke Muslim Zohran Mamdani als Favorit für den Posten gilt, stößt US-Präsident Donald Trump sauer auf. Wenn der Demokrat die Wahl gewinne, werde er die Bundesmittel kürzen, drohte der Staatschef.
„Wenn der kommunistische Kandidat Zohran Mamdani die Wahl zum Bürgermeister von New York City gewinnt, ist es höchst unwahrscheinlich, dass ich meiner geliebten Heimatstadt mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbeträge an Bundesmitteln zukommen lasse“, erklärte Trump auf der Plattform Truth Social.
Trumps Posting auf seiner eigenen Plattform:
Falls der Demokrat die Wahl gewinne, habe „diese einst so großartige Stadt KEINE Chance auf Erfolg oder auch nur Überleben“, fügte der Republikaner hinzu. Gegen Mamdani tritt Andrew Cuomo, Ex-Gouverneur des Staates New York, an. Dritter im Rennen ist der Republikaner Curtis Sliwa.
Der Demokrat Cuomo war Mamdani in der Vorwahl unterlegen und kandidiert nun als Unabhängiger. Sliwa gilt laut Umfragen allerdings als chancenlos. Zudem finden am Dienstag in den US-Staaten Virginia und New Jersey Gouverneurswahlen statt. Sie gelten als Stimmungstest für die Republikaner von US-Präsident Donald Trump.
Trump-Anhänger sollen für demokratischen Politiker stimmen
Wegen der negativen Aussichten des republikanischen Kandidaten rührte Trump die Werbetrommel für den unabhängigen Kandidaten Cuomo. Denn: Eine Stimme für Sliwa sei eine Stimme für Mamdani, erklärte der Präsident. „Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen und hoffen, dass er einen fantastischen Job macht“, riet Trump.
Der aus Uganda stammende Mamdani gehört als Mitglied der „Democratic Socialists of America“ zum linken Flügel der Demokraten. Von Trump wurde der Politiker, der sich selbst als demokratischen Sozialisten beschreibt, wiederholt als Kommunist bezeichnet. Mamdani verspricht im Wahlkampf eine Mietpreisbremse sowie kostenlose Busse und Kinderbetreuung. Diese Maßnahmen will er mit höheren Steuern für Wohlhabende und Unternehmen finanzieren.
