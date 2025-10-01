Infrastrukturprojekte in New York auf Eis gelegt

Investitionsstopp betrifft zwei massive Projekte

Das Einfrieren der Fördermittel betreffe konkret das Hudson-Tunnel-Projekt und die Second Avenue Subway, schrieb Vought weiter. Nach jahrelangen Verzögerungen erhielt das 16,1-Milliarden-Dollar-teure Gateway-Hudson-Tunnel-Projekt im Juni 2024 einen wichtigen Schub, als die Biden-Regierung zusätzliche 6,9 Milliarden Dollar zusagte. Das Mammutprojekt umfasst einen neuen Eisenbahntunnel unter dem Hudson River, der New Jersey und New York verbinden soll. Die Second Avenue Subway ist ein seit Jahrzehnten geplantes Projekt, das immer wieder verschoben wurde. Die erste Phase wurde 2017 eröffnet. Erst im August wurde die Finanzierung der lange erwarteten zweiten Phase eröffnet, wie „NBC News“ berichtet.