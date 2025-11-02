Wird er New Yorks nächster Bürgermeister?

Er war Aktivist, Hungerstreikender, Abgeordneter – nun will Zohran Mamdani, gerade einmal 34 Jahre jung, am 4. November Bürgermeister werden. Der Sohn ugandisch-indischer Eltern steht für eine neue politische Generation in New York: sozial, pragmatisch, volksnah.
Als Zohran Kwame Mamdani seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt von New York verkündete, formulierte er das Ziel – auf den ersten Blick – simpel: „Diese Kampagne ist für alle, die an die Würde ihrer Nachbarn glauben und daran, dass eine Regierung unser Leben wirklich besser machen kann.“ Es ist der Tonfall, der ihn vom Aktivisten zum Favoriten hat werden lassen – und der die teuerste Stadt Amerikas in eine Grundsatzdebatte über Bezahlbarkeit, Sicherheit und politische Vorstellungskraft drängt. Wer in New York kein Großverdiener ist, wurde längst an die Peripherie gedrängt und lebt oftmals unter unwürdigen Umständen.
