Ex-Bankerlwärmer startet bei Salzburg völlig durch

Über viele Wochen war Kerim Alajbegovic das Um und Auf im Offensivspiel der Bullen. In den vergangenen beiden Partien machte sich aber ein Teamkollege drauf und dran, ebenfalls zum echten Faktor zu werden: Clement Bischoff. Gegen die WSG Tirol war der 19-Jährige mitverantwortlich für den Aufstieg ins Cup-Viertelfinale (1. Februar beim WAC). Beim 4:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Ried avancierte er mit einem Treffer und einem Assist zum zweiten Mal in drei Tagen zum Matchwinner. „Die Woche war sehr erfolgreich für mich“, freute sich der Däne, der aber einen schweren Start hatte.