Ex-Bankerlwärmer startet bei Salzburg völlig durch

In den vergangenen beiden Spielen avancierte Clement Bischoff zum Matchwinner für Red Bull Salzburg. Trainer Thomas Letsch und seine Mitspieler loben die Entwicklung des Dänen. Die guten Leistungen des 19-Jährigen stellen die Bullen aber ein bisschen vor ein Luxusproblem.
Über viele Wochen war Kerim Alajbegovic das Um und Auf im Offensivspiel der Bullen. In den vergangenen beiden Partien machte sich aber ein Teamkollege drauf und dran, ebenfalls zum echten Faktor zu werden: Clement Bischoff. Gegen die WSG Tirol war der 19-Jährige mitverantwortlich für den Aufstieg ins Cup-Viertelfinale (1. Februar beim WAC). Beim 4:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Ried avancierte er mit einem Treffer und einem Assist zum zweiten Mal in drei Tagen zum Matchwinner. „Die Woche war sehr erfolgreich für mich“, freute sich der Däne, der aber einen schweren Start hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.