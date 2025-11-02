Vorteilswelt
„Krone“-Noten

„Sehr stark“! Salzburg-Neuzugang überzeugt erneut

Salzburg
02.11.2025 17:47
Red Bull Salzburg freute sich über den 4:1-Heimsieg in der österreichischen Bundesliga.
Red Bull Salzburg freute sich über den 4:1-Heimsieg in der österreichischen Bundesliga.(Bild: Tröster Andreas)

Red Bull Salzburg feierte in der zwölften Runde der österreichischen Bundesliga einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen die SV Ried. Wie schon beim 3:1-Cuperfolg gegen die WSG Tirol war Clement Bischoff der Mann des Spiels. Die „Krone“-Noten für die Truppe von Trainer Thomas Letsch. 

0 Kommentare

Christian Zawieschitzky: Note 4
Der jüngste Bundesliga-Startelf-Goalie der Bullen-Ära konnte sich dreimal auszeichnen, war beim Gegentor machtlos.

Tim Trummer: Note 4
Sehr engagiert, schaltete sich auch immer wieder nach vorne ein. Empfahl sich für mehr.

Joane Gadou: Note 3
Wirkte gegen die Ried-Offensive ab und zu wackelig. Besserte sich. 

Jacob Rasmussen: Note 3
Verzeichnete die meisten Ballkontakte (89). Ganz sicher ging es auch beim Interimskapitän aber nicht immer zu. 

Aleksa Terzic: Note 3
Steigerte sich nach durchwachsenem Beginn und spulte eine grundsolide Leistung ab.

Mamady Diambou: Note 2
Konnte das Spiel nicht positiv beeinflussen. Zurecht ausgewechselt. 

Lucas Gourna-Douath: Note 2
Was für Diambou gilt, trifft auch auf Salzburgs Rekordeinkauf zu. 

Notenschlüssel

Note 6 = Teamreif

Note 5 = Sehr stark

Note 4 = Stark

Note 3 = Solide

Note 2 = Schwach

Note 1 = Nicht sein Tag

Note 0 = Zu kurz eingesetzt

Sota Kitano: Note 4
Ein Aktivposten, der seine Leistung mit dem wichtigen und schönen Tor zum 2:1 krönte.

Moussa Yeo: Note 3
Fiel neben Bischoff und Kitano ab. 

Clement Bischoff: Note 5
Wie gegen die WSG der Mann des Spiels. Tor, Assist, Platzverweis herausgeholt. Einziges Manko: Sein Ballverlust führte zum Ausgleich.

Klatschte mit Trainer Thomas Letsch ab: der starke Clement Bischoff.
Klatschte mit Trainer Thomas Letsch ab: der starke Clement Bischoff.(Bild: Tröster Andreas)

Petar Ratkov: Note 3
Hing lange Zeit völlig in der Luft, stand beim 4:1 aber da, wo ein Stürmer stehen muss.

Maurits Kjaergaard: Note 4
Fügte sich gut ein und brachte Schwung. Bediente Baidoo bei dessen Treffer. 

Soumaila Diabate: Note 3
Brachte Stabilität und machte seine Sache viel besser als Gourna-Douath.

Edmund Baidoo: Note 4
Kam als Joker und stach: Der 19-Jährige erzielte seinen fünften Saisontreffer. 

Edmund Baidoo traf als Einwechselspieler.
Edmund Baidoo traf als Einwechselspieler.(Bild: Tröster Andreas)

Yorbe Vertessen: Note 4
Versuchte viel, assistierte Ratkov beim Schlusspunkt.

Stefan Lainer: Note 0
Zu kurz eingesetzt. 

Bullen-Cheftrainer Thomas Letsch
Red Bull Salzburg
Der Druck hinterlässt bei Letsch Spuren
31.10.2025

Trainer Thomas Letsch: Note 4
Ging mit acht Startelf-Wechseln im Vergleich zum Cup-Auftritt gegen die WSG Tirol ein gewisses Risiko ein, doch es sollte sich bezahlt machen. Nach dem energievollen Start gab es die obligatorische Schwächephase. Mit Edmund Baidoo stach ein Joker per Tor, Maurits Kjaergaard und Yorbe Vertessen trugen sich als Assistgeber ein. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Salzburg

