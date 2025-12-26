Sternsinger ziehen wieder von Haus zu Haus

Von 27. Dezember 2025 bis 6. Jänner 2026 sind wieder Hunderte Sternsinger in ganz Salzburg unterwegs. Sie bringen den Segen für das neue Jahr und sammeln Spenden für Menschen in Armutsregionen der Welt. Schwerpunktland ist heuer Tansania.
Lebendiges Brauchtum! Knapp 85.000 Kinder und Jugendliche ziehen ab dem 27. Dezember österreichweit als Heilige Drei Könige von Haus zu Haus und sammeln Spenden.
Mit dem Geld unterstützt die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar jedes Jahr rund 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika. Seit den Anfängen 1954 wurden dabei rund 560 Millionen Euro gesammelt. Im Vorjahr wurde erstmals die Marke von 20 Millionen Euro überschritten.
In diesem Jahr liegt der inhaltliche Schwerpunkt des Sternsingens auf Tansania. Dort werden Frauen und Mädchen aus der Volksgruppe der Massai gestärkt. Mädchen werden dabei unterstützt, ihre Schulbildung erfolgreich abzuschließen, Frauen dabei, sich ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften. An den Klimawandel angepasste Landwirtschaft ist ein wichtiger Beitrag, um Hunger und Mangelernährung zu überwinden.
