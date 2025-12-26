Stromausfall in nördlichen Teilen von Salzburg
Kasern bis in Flachgau
Von Salzburg-Kasern bis kurz vor Eugendorf kam es am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr zu einem großflächigen Stromausfall. Als Grund dafür nannte die Salzburg AG eine Kabelstörung.
In der entsprechenden Gegend, nahe der Westautobahn A1 gelegen, kommt es seit Monaten vermehrt zu Stromausfällen. Die Ausfälle treten unabhängig von der Uhrzeit und den Wetterbedingungen auf. Zuletzt herrschten Anfang des Herbstes gleich mehrere Stunden Dunkelheit am späten Abend.
Der jüngste Ausfall am Freitag konnte innerhalb kurzer Zeit behoben werden. Nach rund einer Stunde hatten die Anrainer wieder Strom.
