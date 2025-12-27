Hayböck: „Im Hauptberuf bin ich jetzt Papa“

„Ich möchte einen Marathon laufen“

Der Oberösterreicher, der seit vielen Jahren in Salzburg lebt, ist noch immer ganz nah dran an seinen Ex-Kollegen. „Ich kann mich sehr gut reinversetzen in die Sportlerperspektive. Ich bin ja immer noch Sportler, aber eben kein Profi mehr.“ Der Ehrgeiz hat ihn aber auch abseits der Schanze längst wieder gepackt. Sein großes Ziel für das Jahr 2026: „Ich möchte einen Marathon laufen!“ Geplant ist seine Premiere in Rom. „Ich brauche etwas, wo ich mich reinfanateln kann“, lacht Michi. Pro Woche läuft Hayböck 70 bis 80 Kilometer. „Das muss bis Rom noch mehr werden“, betont er. Sein ambitioniertes Ziel: eine Endzeit unter 3:15 Stunden.